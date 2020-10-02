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    Güllü lakaplı dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi

    Manisa’da 12 ayrı suçtan araması bulunan ’Güllü’ lakaplı dolandırıcı, son işinde jandarmadan kaçamadı.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 09:42
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 09:42
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    Güllü lakaplı dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi'nde 30 Eylül tarihinde K.N.  isimli şahıs, büyükbaş hayvan almak maksadıyla sosyal medya üzerinden tanıştığı M.A.A. isimli ’Güllü’ lakaplı şahıs ile Turgutlu ilçesinde buluşarak hayvan pazarlığı için Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi yakınlarında bulunan bir hayvan ağılına gitti.

    PARAYI ALIP KAÇTI

    M.A.A. isimli şahıs, pazarlık aşamasında K.N.’nin yanında getirdiği çanta ve içinde bulunan 75 bin TL’yi alarak olay yerinden kaçarak hayvanları teslim etmedi.

    AYNI GÜN YAKALANDI

    Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan istihbari çalışma neticesinde şüpheli M.A.A. isimli şahsı, aynı gün Turgutlu ilçesinde yakaladı.

    Güllü lakaplı dolandırıcı M.A.A.’nın K.N. isimli şahıstan aldığı çanta ele geçirilirken, bahse konu 75 bin TL’ye ise ulaşılamadı.

    12 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

    Şüpheli M.A.A. isimli şahsın yapılan sorgusunda, ayrıca 12 suçtan arandığı tespit edilerek 1 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi. M.A.A. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Güllü lakaplı dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi #1

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