Gülşen Çolakoğlu hakim karşısına çıktı

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan davası süren Gülşen'in ilk duruşması görüldü. Gülşen savunmasında, maddi ve manevi bedelleri ödediğini belirterek beraatini talep etti.

Şarkıcı Gülşen'in, imam hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle başlayan davası, tüm hızıyla devam ediyor.

Görüntülerin ortaya çıktığı akşam gözaltına alınan Gülşen, 5 günlük Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi sürecinin ardından ev hapsine çarptırılmış, burada da 15 gün geçirmişti.

İlk duruşma görüldü

20 günlük hapsin ardından, davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Büyük önlemler alınarak adliye koridorundan geçen Gülşen, kimseye görünmeden mahkeme salonuna alındı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu ve 14 şikayetçi katıldı. Ayrıca salonda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da hazır bulundu.

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"Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibaret"

Şarkıcı Gülşen, savunmasında şu ifadelere yer verdi;

"Bu konuda daha önce de ifadeler verdim. Tekrar ederim suçsuzum. Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmadan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerin arasına katılmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmadığından sahnedeki arkadaşlarımdan birinden beni seyircilerin arasına taşımasını istedim.

"Bu lakabın özel bir anlamı yok"

Bir arkadaşım şaka olarak seni imam taşısın dedi. İmam da aramızda bu lakapla anılan Miraç Çelenk'tir. Bu lakabın özel bir anlamı yok. Sahne şovlarında sıklıkla şakalaştığımız bir arkadaşımızdır.

"Niyetim asla bu olamaz, üzerime atılı suçu işlemedim"

Sahne heyecanının getirmiş olduğu refleksle, sahne üzerindeki iki kişi arasındaki diyalogdur. Hatta diyalog kendisi diye bitmektedir. Bunu söylerken ne üçüncü bir şahıs ne bir sosyal sınıf ve kesimi hedefledim. Tekrarlamadım, altını çizmedim, alkışlatmadım, sonra tanıtım amacıyla kullanmadım, dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik tavrı sergilemedim. Niyetim asla bu olamaz, üzerime atılı suçu işlemedim.





"Mesleki kimliğimin bir bedeli olarak mağdurum"

İki kişi arasında geçen bu diyalog nedense hedefe oturtuldu. Değerlerini incitmiş olabileceğim herkesten özür de diledim. Mesleki kimliğim ve duruşumun bir bedeli olarak mağdurum. Kadınlığım, bedenim, eşliğim anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım hatta hedef gösterildim. Ama yine de duygu ve düşüncemi yeri geldiğinde ifade eden biriyim.

"Sadece iki kişi arasındaki şakaydı"

Sahnedeki şaka, toplumsal duyarlılığımım bir uzantısı tezahürü değildi. Sadece iki kişi arasındaki şakaydı. Açıklama demeç bildirme anacı yoktu. Ama nedense öyleymiş gibi bir yere çekildi. Ayrıca zamanlaması ve yayılması bana göre manidar ve manipülatiftir. Konser 30 Nisan, videonun yayılma tarihi ise 24 Ağustos’tur. Arada 4 ay vardır.

Videonun 4 ay sonra ortaya çıkarılması, yayılması, ertesi gün linç kampanyası başlatılması ve cezaevine girmem bir gün sürdü. Ben bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum.

"5 yaşındaki çocuğumdan uzak kaldım"



Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün Bakırköy Cezaevi, 15 gün evde olmak üzere 20 gün hapis cezası aldım. En kötüsü oğlum İspanya'dadır. 5 yaşındaki çocuğumdan uzak kaldım. Eşimin işleri nedeniyle ben ondan, o benden mahrumdur. 50 kadar konser iptal oldu. Bunların tazminleri gerekiyordu ve ödendi.

Sahnede ve arkasında kalan arkadaşlarımın da mağduriyetlerini karşıladım. Yurt dışı yasağı nedeniyle oradaki konserlerime gidemiyorum. Yeni konserler planlayamıyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bunu ailem, iş arkadaşlarım için de istiyorum."

Gülşen'e beraat talebi

DHA'nın haberine göre, Gülşen'in Avukatı Emek Emre de müvekkili hakkında beraat talep etti.