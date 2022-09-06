Gülşen’den ‘katli vaciptir’ paylaşımına suç duyurusu

Şarkıcı Gülşen, Twitter üzerinden kendisi hakkında “Bu kadının katli vaciptir” dediği iddia edilen Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da verdiği bir konser esnasında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklandı, ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Cezası ev hapsine çevrilen Gülşen için iddianame hazırlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gülşen’in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Suç duyurusunda bulundu

21 Ekim’de hakim karşısına çıkacak olan Gülşen, kendisine yönelik bir paylaşım için suç duyurusunda bulundu.

Avukatı Emek Emre’nin savcılığa verdiği suç duyurusunda, “Müvekkile uygulanan insan haklarına, hukuka aykırı, usulsüz, ölçüsüz ve orantısız muamele dolayısı ile içinde bulunduğu durum ne yazık ki, müvekkili sevmeyen ve /veyahut bir şekilde gündeme gelmek isteyen kişiler tarafından adeta bir fırsat olarak görülmüş, müvekkil aleyhine suç oluşturacak şekilde duydukları halkı kin ve nefrete sürükleyecek söylemlerini sosyal medya platformlarında bir takım hastaglerle dile getirmişlerdir.” denildi.

“Bu kadının katli vaciptir”

Dilekçede, Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın, Gülşen hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Gülşen Tutuklansın” hashtagiyle, “Bu kadının katli vaciptir” şeklinde paylaşım yaptığını belirtilerek şikayetçi olunduğu belirtildi.

“Haber sitelerinde yer aldı”

Bu paylaşımın çok kısa sürede geniş kitlelere yayıldığı belirtilen dilekçede, “Bu suç teşkil eden paylaşım toplumun her kesimi tarafından çok büyük bir tepki görünce şüpheli derhal hesabını gizli/kapalı/kitli konuma getirmiş olup, iş bu paylaşımın hali hazırda şüphelinin hesabında durup durmadığı tarafımızca bilinmiyorsa da söz konusu paylaşım tüm haber sitelerinde haber olarak yer almış yer almaya da devam etmektedir.” denildi.

4 suçtan dava açılması talep edildi

DHA'da yer alan habere göre suç duyurusu dilekçesinde, Ömer Yıldız hakkında “Anayasayı ihlal”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Tehdit” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlarından soruşturma başlatılarak cezalandırılması için dava açılması talep edildi.