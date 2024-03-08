Gümrüklerde sıkı denetim: Ticaret Bakanlığı 112,4 milyon lira değerinde kaçak ele geçirdi Ticaret Bakanlığı, Mersin, Edirne ve Şırnak'ta toplam 112,4 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu ile gümrük kaçağı altın ve çeşitli eşya ele geçirildiğini açıkladı.

DHA

Türkiye, uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı savaşını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde göz açtırmadı.

Mersin'de nargile Kapıkule'de kokain

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mersin Limanı'ndaki şüpheli bir konteynerin, üzerinde aynı numara yazan başka bir konteyner (ikiz konteyner) ile değiştirildiği tespit edildi.

X-Ray taramasında da şüpheli yoğunluklar tespit edilen konteynerdeki fiziki aramada, yaklaşık 75 milyon lira değerinde beyan edilmemiş 59 bin 600 elektronik nargile (puff), 19 bin 450 kilogram menteşe ve 101 bin 520 dereceli gözlük bulundu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüsteki yolcu bagajları da X-Ray taramasından geçirildi.

Şüpheli yoğunluklar tespit edilip, detaylı arama yapıldı. Otobüsteki yolculardan birine ait 2 çantada şeffaf poşetlerle sarılı 20 paket kokain ele geçirildi. Toplam 22 kilogram ağırlığında, 35 milyon lira değerindeki uyuşturucuya el koyulurken şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ekmeğin içinde külçe altın

Habur Gümrük Kapısı'nda ise Irak'tan tır ile gelip, gümrük kapısından yaya olarak geçeceğini beyan eden kişinin beraberindeki torbalar incelendi. İçlerinde ekmek görülen torbaların gereğinden ağır olduğunun fark edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, ekmeğin arasına gizlenmiş halde külçe şeklinde 1 kilogram altın bulundu. Altının piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Her 3 olayla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)