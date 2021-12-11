Gümüşhane Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi çekilmeye başladı

Son yılların en yağışsız yaz mevsimini geçiren Gümüşhane'de, Torul Baraj Gölü havzasında su seviyesi 45 metre çekildi. Suyun çekilmesi sonucu, sular altında kalan evler gün yüzüne çıktı.

Küresel ısınma ve iklimlerin değişmeye başlaması ile kuraklık sorunu ortaya çıktı.

Kuraklık nedeniyle en fazla çiftçiler etkilenirken, barajların su seviyesi ise azalmaya başladı.

Gümüşhane son yılların en yağışsız mevsimini geçirerek, kuraklıktan nasibini aldı.

Vauk Dağı'ndan doğup Karadeniz’e dökülen ve Harşit Çayı üzerinde enerji üretimi için yapılan Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde de su çekilmeye başladı.

Harşit Çayı üzerindeki baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 45 metre çekilirken, su altında kalan evler ise görülmeye başlandı.

"KAR YOK, SU YOK"

Baraj gölünün başlangıç noktasındaki çölü andıran havzada toprakta derin yarıklar oluşurken, sık sık esen rüzgar dere yatağındaki kumu Köprübaşı ve Çamlıca Mahallesi'ndeki ev ve bahçelere taşıyor.

Birkaç hafta öncesine kadar neredeyse kuruma noktasına gelen Harşit Çayı'nın son günlerde yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından debisinin bir miktar arttığı gözlenirken, bahar mevsiminde tamamı su altında kalan tarihi Torul Köprüsü su seviyesinin düşmesinin ardından ortaya çıktı.

Son yıllarda görülen bu manzarayı değerlendiren Çamlıca mahallesi sakinlerinden Kemal Bostanoğlu, “Ben bu yaşıma geldim, yakın zamana kadar 1-2 metre kar yağar, bahara kadar kalırdı. Şimdi kar yok, su yok.

Bu suyla biz ektiğimiz buğdayı, sebzelerimizi sulardık. Kaç yıldır kar yağmıyor. Su yok, kuraklık çok. Baraj bitince sıkıntı yaşıyoruz. Önceden Harşit Çayı çok temiz akıyordu. Baraj yapıldıktan sonra su bozuldu, pis, kesiliyor, rüzgar, kum, fırtınayla baş başa kaldık ve mahalle sakinleri olarak bunaldık.” dedi.

"KAYNAK SULARI KURUDU"

Enerji amaçlı olarak inşa edilen ve 2008 yılından beri faaliyet gösteren Torul Baraj gölünde su seviyesinin üçte bir oranında azaldığını belirten Kaya Çelik ise “Son yıllarda dünyamızda, ülkemizde olduğu gibi kuraklık neticesinde sularda azalma, ürünlerde verim düştü. Su sorunu barajlarda olduğu gibi köylerimizde de var.

Su debisi eskiye göre üçte bir oranında azaldı. Kuraklığın neticesinde barajlardaki su seviyesi düştü birçok kaynak suyu kurudu.

Köylerde, ilçelerde su sorunları başladı. Özellikle yaz aylarında içme ve sulama suyunda çok ciddi sorunlar yaşadık” diye konuştu.