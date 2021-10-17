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    Gümüşhane'de ağaç budayan kadın düşerek hayatını kaybetti

    Budamak için şeftali ağacına çıkan 63 yaşındaki kadın, ağaçtan düşerek vefat etti. Hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı.
    • DHA
    • 17.10.2021 - 17:56
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    Gümüşhane'de ağaç budayan kadın düşerek hayatını kaybetti

    Gümüşhane'nin Torul ilçesi Yurt köyünde yaşayan Ayşe Usta, budamak için arazisindeki şeftali ağacına çıktı.

    Usta, bastığı dalın kırılmasıyla dengesini kaybedip  yere düştü.

    Usta'yı hareketsiz gören çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

    KURTARILAMADI

    Bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Ayşe Usta'yı Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Usta'nın cenazesi, otopsisi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

    Gümüşhane de ağaç budayan kadın düşerek hayatını kaybetti #1

    Gümüşhane de ağaç budayan kadın düşerek hayatını kaybetti #2

    Gümüşhane de ağaç budayan kadın düşerek hayatını kaybetti #3

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