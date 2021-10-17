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- Gümüşhane'de ağaç budayan kadın düşerek hayatını kaybetti
Gümüşhane'de ağaç budayan kadın düşerek hayatını kaybetti
Budamak için şeftali ağacına çıkan 63 yaşındaki kadın, ağaçtan düşerek vefat etti. Hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı.
- DHA
- 17.10.2021 - 17:56
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Yurt köyünde yaşayan Ayşe Usta, budamak için arazisindeki şeftali ağacına çıktı.
Usta, bastığı dalın kırılmasıyla dengesini kaybedip yere düştü.
Usta'yı hareketsiz gören çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.
KURTARILAMADI
Bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Ayşe Usta'yı Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Usta'nın cenazesi, otopsisi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.