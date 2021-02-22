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    Gümüşhane’de ağacı keserken altında kaldı

    Yıkık bir ağacı odun yapmak için keserken altında kalan kişi, feci şekilde can verdi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 08:26
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    Gümüşhane’de ağacı keserken altında kaldı

    Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi sakinlerinden Fatih Kaya (39), evlerine yakın bir noktada 3-4 yıl önce yıkılan bir ağaçtan odun yapmak için bölgeye gitti.

    Rüzgarın yıktığı ağacın bazı bölümlerini kestikten sonra kök kısmında uğraşan Kaya, bu sırada ağacın uç kısmının devrilmesiyle yaklaşık 10 metre aşağıya savruldu.

    Düşmenin ardından üstten kayan ağaçların da üzerinden geçmesi sonucu Kaya, burada feci şekilde can verdi.

    3 ÇOCUK BABASIYDI

    Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaya’nın cansız bedeni Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazada olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk babası Kaya’nın Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren bir maden firmasında Jumbo operatörü olarak çalıştığı ve iznini geçirmek üzere köyüne gittiği öğrenildi.

    Gümüşhane’de ağacı keserken altında kaldı #1

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