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- Gümüşhane'de ambulans devrildi: 2 yaralı
Gümüşhane'de ambulans devrildi: 2 yaralı
Görevden dönen ambulansın devrilmesi sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.
- AA
- 20.12.2020 - 16:30
- Güncelleme : 20.12.2020 - 16:34
Ağrı'dan Trabzon'a hasta nakli yapan Sinan Arvas yönetimindeki 04 AB 718 plakalı ambulans, dönüş yolunda Gümüşhane'nin İkisu köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
2 YARALI
Kazada sürücü Arvas ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Berfin Deniz Koç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.