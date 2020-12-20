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    Gümüşhane'de ambulans devrildi: 2 yaralı

    Görevden dönen ambulansın devrilmesi sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.
    • AA
    • 20.12.2020 - 16:30
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 16:34
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    Gümüşhane'de ambulans devrildi: 2 yaralı

    Ağrı'dan Trabzon'a hasta nakli yapan Sinan Arvas yönetimindeki 04 AB 718 plakalı ambulans, dönüş yolunda Gümüşhane'nin İkisu köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

    2 YARALI

    Kazada sürücü Arvas ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Berfin Deniz Koç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Gümüşhane de ambulans devrildi: 2 yaralı #1

    Gümüşhane de ambulans devrildi: 2 yaralı #2

    Gümüşhane de ambulans devrildi: 2 yaralı #3

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