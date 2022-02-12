Gümüşhane’de, cami bağışlarını zimmetine geçirdi

Camiye bağış yapılan toplam 105 bin lirayı zimmetine geçirdiğini belirlenen Kelkit İlçe Müftülüğü Mali İşler Sorumlusu M.I., memurluk görevinden istifa etti.

Gümüşhane’de, Kelkit İlçe Müftülüğü’nde 5 yıldır mali işler sorumlusu olarak görev yapan M.I. hakkında, bölgede cami inşası ve giderleri için 'yardım' adı altında toplanan 105 milyar liralık bağış parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, İlçe Müftülüğü'nde yaptıkları incelemede, toplanan yardım paraları ile makbuzlarda tutarsızlık olduğunu belirledi.

SAHTE EVRAK DÜZENLEDİ, MAKBUZLARI İMHA ETTİ

Müfettişler, M.I.’nın sahte evrak düzenlediğini, makbuzları imha edip, bağış paralarını da belirli zamanlarda zimmetine geçirdiğini tespit etti.

Müftülük bünyesinde başka mali kayıp olup olmadığını da inceleyen müfettişler, M.I. hakkında adli ve idari işlem yapılması yönünde rapor hazırladı.

YAZDIĞI DİLEKÇEYLE İSTİFA ETTİ

Rapor üzerine harekete geçen Kelkit Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan M.I., yazdığı dilekçeyle memurluk görevinden istifa etti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmalar sürüyor.