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- Gümüşhane’de cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü
Gümüşhane’de cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü
Ağabeyini öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcasını öldüren yeğeni, jandarma ekiplerine teslim oldu.
- DHA
- 14.02.2021 - 13:54
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Salördek köyünde Emre Polat, 2012 yılında ağabeyi Yusuf Polat’ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat’la (71) karşılaştı.
İkili arasında başlayan tartışma büyüdü.
ÖZ AMCASINI ÖLDÜRDÜ
Çıkan kavgada Emre Polat, tüfekle öz amcası Ali Kemal Polat’a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılan Polat olay yerinde hayatını kaybetti.
Emre Polat ise jandarma ekiplerine teslim oldu.