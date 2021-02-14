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Gümüşhane’de cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü

Gümüşhane’de cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü

Ağabeyini öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcasını öldüren yeğeni, jandarma ekiplerine teslim oldu.