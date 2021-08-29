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    Gümüşhane'de çıkan yangında 2 ev küle döndü

    Çıkan yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, evde bulunanlar ise pencereden çıkarak canlarını kurtardı. Ahırdaki hayvanları kurtarmayı başaran vatandaşlar, yangına müdahale etti.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 16:59
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    Gümüşhane'de çıkan yangında 2 ev küle döndü

    Gümüşhane'de merkeze en uzak olan Boğalı köyü Kacili Mahallesi'nde, Üzeyir Demirbilek ve İsmet Anaç’a ait evlerde yangın çıktı.

    Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, binaların ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

    Yangın sırasında evde olan vatandaşlar, pencerelerden çıkmaya çalıştı.

    Canını kurtaran vatandaşlar daha sonra büyükbaş hayvanları kurtardı.

    VATANDAŞLAR YARDIM BEKLİYOR

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürmeyi başardı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangında vatandaşlar, panikle kişisel eşyalarını almayı unuttu. Küle dönen ev ve ahırlarda kullanılabilir eşya kalmadı.

    Evleri küle dönen vatandaşların köyde boş olan 2 eve yerleştirileceği, okulların açılmak üzere olduğu dönemde mağdur olan vatandaşların zor zamanda kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediği öğrenildi.

    Gümüşhane'de çıkan yangında 2 ev küle döndü VİDEO

    Gümüşhane de çıkan yangında 2 ev küle döndü #1

    Gümüşhane de çıkan yangında 2 ev küle döndü #2

    Gümüşhane de çıkan yangında 2 ev küle döndü #3

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