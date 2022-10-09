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    Gümüşhane’de, elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı

    Uyurken kullandığı elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangında vücudunda ağır yanıklar oluşan 18 yaşındaki Alperen Meydan, hayatını kaybetti.
    • 09.10.2022 - 17:49
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    Gümüşhane’de, elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı

    Gümüşhane’de, İnönü Mahallesi'nde oturan 18 yaşındaki Alperen Meydan, uyurken üzerine elektrikli battaniye aldı. Meydan’ın kullandığı elektrikli battaniye, yangına neden oldu.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    AA’nın haberine göre; vücudunda ağır yanıklar oluşan Meydan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne, ardından da Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi.

    Tedavi altına alınan Meydan kurtarılamadı.

    Meydan’ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Gümüşhane’de, elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı #1


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