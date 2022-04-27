Gümüşhane'de eriyen karlar, mezarlığı göle çevirdi

Karların aniden erimesiyle birlikte taşan sular, mezarlığı su altında bıraktı. Su altında kalan mezarlıklar, havadan görüntülendi.

Küresel ikilim değişikliği, dünyanın her yerinde etkilerini gösteriyor.

Bir anda ısınan havalar Türkiye'de de sel ve taşkınlara neden oluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, karların ani ve hızlı erimesi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Vauk Dağı’ndan doğup Karadeniz’e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı’nda su seviyesi yükseldi, Gümüşhane'de taşkın meydana geldi.

Ani taşkınlara önlem istendi

Çamlıca Mahallesi’ndeki mezarlıklar taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mahalle halkı, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.

"Yüreğimiz kaldırmıyor"

Cevdet Bostanoğlu, aile mezarlığının su altında olduğunu belirterek, “Aile mezarlığımız maalesef baraj kaynaklı taşkında su içerisinde kaldı. Şu an barajda bulunan suyun camimize kadar gelmesi de çok yakın. Daha önce bu durum ile birkaç kez daha karşı karşıya kaldık. Mezarlığımızda bulunan bu görüntü şüphesiz kimsenin hoşuna gitmeyecektir. Bunu bizim yüreğimiz kaldırmıyor. Üzücü manzara ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

"Bayram ziyaretinde gelecekler hoş karşılamayacaklar"

Bayram öncesi mezarlıkların görüntüsüyle üzüldüklerini söyleyen Gülay Bostanoğlu da, “Bazı mezarımlarımız su altında kalması hoş bir görüntü değil. Bayram ziyaretine gelecek olanlar da hoş karşılamayacaklar” dedi.





































