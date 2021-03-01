Gümüşhane’de ev ve ahır yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Bilinmeyen bir sebep ile ahır ve evi saran alevler itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülebildi. Ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Cayra mahallesinde bir ev ve ahırda yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüyünce, alevler her yeri sardı.

Yangın sırasında ahırda hayvanların olduğu öğrenildi.

İKİ SAATTE SÜRDÜRÜLDÜ

Mustafa ve Necmettin Topkara’ya ait olduğu öğrenilen ev ve ahır Kürtün, Özkürtün ve Torul Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alınabildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları iki saat sürdü.

HAYVANLAR KURTARILDI

Ahır içinde bulunan hayvanlar son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev ve ahır ise kullanılamaz hale geldi.