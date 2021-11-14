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- Gümüşhane’de freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı
Gümüşhane’de freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı
- İHA
- 14.11.2021 - 17:51
- Güncelleme : 14.11.2021 - 17:54
Gümüşhane’de, Fuadiye Kavşağı orman işletme rampasından aşağıya inen İsmet Ayar (72) yönetimindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu transit yola kontrolsüz şekilde çıktı.
O sırada transit yoldan geçen Ömercan Şen (33) yönetimindeki otomobile çarpan kamyonet, ardından kaldırımda yürüyen Resul (49) ve Hatice Taşdelen’e (45) çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerleri kırarak durabildi.
1’İ AĞIR 5 YARALI
Kazada otomobil sürücüsü Ayar ile aynı araçta bulunan eşi Naciye Ayar (71), otomobil sürücüsü Şen ile kaldırımda yürüyen Resul ve Hatice Taşdelen yaralandı.
Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gümüşhane’de freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı VİDEO
TRABZON’A SEVK EDİLDİ
Kaldırımda yürürken yaralanan Hatice Taşdelen durumunun ağır olması nedeniyle Trabzon’a sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.