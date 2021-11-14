Gümüşhane’de freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı

Gümüşhane’de freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı

Rampadan inerken freni boşalan İsmet Ayar idaresindeki kamyonet, yoldan geçen bir otomobile ve kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi.

Gümüşhane’de, Fuadiye Kavşağı orman işletme rampasından aşağıya inen İsmet Ayar (72) yönetimindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu transit yola kontrolsüz şekilde çıktı.

O sırada transit yoldan geçen Ömercan Şen (33) yönetimindeki otomobile çarpan kamyonet, ardından kaldırımda yürüyen Resul (49) ve Hatice Taşdelen’e (45) çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerleri kırarak durabildi.

1’İ AĞIR 5 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Ayar ile aynı araçta bulunan eşi Naciye Ayar (71), otomobil sürücüsü Şen ile kaldırımda yürüyen Resul ve Hatice Taşdelen yaralandı.

Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gümüşhane’de freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı VİDEO



TRABZON’A SEVK EDİLDİ

Kaldırımda yürürken yaralanan Hatice Taşdelen durumunun ağır olması nedeniyle Trabzon’a sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.