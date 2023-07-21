Gümüşhane'de freni boşalan minibüs yola düştü: 3 yaralı Kadırga Yaylası'nda düzenlenen Otçu Şenliğine gelen seyyar satıcıya ait minibüsün frenleri tutmayınca yamaçtan aşağıdaki yola düştü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

İHA

Gümüşhane'de korkunç bir kaza yaşandı.

Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yılın Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde bu yıl yaklaşık 60 bin kişi bir araya geldi.

Şenlikte kaza yaşandı

Denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve yaz aylarında her Cuma günü Cuma namazını üstü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla birlikte adeta küçük bir ilçeye dönüşen Kadırga Yaylasında düzenlenen Otçu Şenliği'nde bu yıl üzücü bir kaza yaşandı.

Freni tutmadı yola düştü

Alınan bilgiye göre, eğimli yamaçta bulunan 61 AGG 757 plakalı minibüsün park yerini değiştirmeye çalışan seyyar satıcı M.O., bu sırada minibüsünün freninin tutmaması üzerine yola düştü.

Bu sırada minibüs yoldan geçen ve yurtdışından tatil için memleketlerine gelen ve şenliğe katılan Nursima Dural (14), babaannesi Çiğdem Dural ve Dilek Özendi'ye (43) çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan Nursima Dural daha sonra hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.