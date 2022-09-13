Bir evden yaklaşık 60 bin liralık ziynet eşyası ile para çalan hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

Gümüşhane’de, Hasanbey Mahallesi'ndeki önceki gün, bir konuta girerek yaklaşık 60 bin liralık altın ve paraları çalan 4 şüpheli, ekipleri harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından tespit edilen şüphelilerin, Kayseri merkezli hırsızlık grubu oldukları, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ve hırsızlık amacıyla il dışından Gümüşhane’ye geldikleri tespit edildi.

İHA’nın haberine göre; A.K., E.A., S.B. ve C.A. isimli 4 şüphelinin, kamufle olmak için yer yer yaşı ufak çocukları da kullandıkları, normal vatandaş ve aile görüntüsü verdiklerini belirledi.

Bayburt’ta yakalandılar

Şüphelilerin hırsızlık olaylarının ardından Bayburt’a gittiklerini tespit eden Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli araç ve şahısları Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Hırsızlık şüphelileri, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonla hırsızlık yaptıkları gün içerisinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gümüşhane’de hırsızlık yapan şüpheliler, Bayburt’ta yakalandı VİDEO

Ziynet eşyaları ve paralar, sahibine verildi

Yakalanan A.K., E.A., S.B. ve C.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızların apartmana girerken yüzlerini elleriyle kapattığı anlaşıldı. Çalınan ziynet eşyaları ve paralar, sahibine teslim edildi.