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    Gümüşhane'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

    İki aracın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 27.09.2020 - 14:43
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    Gümüşhane'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

    Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Bilgili Mahallesi'nde, Mehmet Duran Özkaya yönetimindeki 06 DV 8700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Gayret'in kullandığı 69 AS 668 plakalı otomobil çarpıştı.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, otomobil sürücüleri, araçlarda bulunan Cafer, Filgat, Meltem Arzu, Barış Enes ve Muhammet Çağrı Özkaya ile Ogün Altun yaralandı.

    Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Duran Özkaya, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Gümüşhane de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı #1

    Gümüşhane de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı #2

    Gümüşhane de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı #3

    Gümüşhane de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı #4

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