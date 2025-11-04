Abone ol: Google News

Gümüşhane'de jandarma minibüsüne makam aracı çarptı: 2 asker yaralandı

Gümüşhane'de kırmızı ışıkta geçen belediye makam aracının jandarma minibüsüne çarptığı kazada yaralanan 2 asker hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 23:14
  • Gümüşhane'de makam aracı, jandarma minibüsüne çarptı ve 2 asker yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
  • Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi 17 Şubat Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçen Gökay N. (20) idaresindeki Gümüşgöze Belediyesi'ne ait makam aracı, Halil D. (27) yönetimindeki jandarma minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle jandarma minibüsü yan yattı.

2 ASKER YARALANDI

Kazada jandarma personeli Halil D. ile Abdulmuttalip Ç. (27) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

