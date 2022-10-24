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    Gümüşhane’de, kaçak silah operasyonunda Roma sikkesi ele geçirildi

    Kaçak silah ve mühimmat üretildiği tespit edilen atölyeye yapılan baskın neticesinde, çok sayıda silah ve Roma dönemine ait 4 sikke ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli, gözaltına alındı.
    • 24.10.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:47
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    Gümüşhane’de, kaçak silah operasyonunda Roma sikkesi ele geçirildi

    Gümüşhane’nin Torul ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Belirlenen adres ve eklentilerine baskın düzenlendi.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; yapılan aramada tespit edilen kaçak silah atölyesinde ekipler 3 av tüfeği, 1 mavzer tüfeği, 1 tabanca, 1 şarjör, 37 fişek, 2 kamanın yanı sıra Roma dönemine ait 4 sikke ele geçirdi.

    Operasyon kapsamında şüpheli O.K. ve T.K., gözaltına alındı.

    Gümüşhane’de, kaçak silah operasyonunda Roma sikkesi ele geçirildi #1


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