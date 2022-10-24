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Gümüşhane’de, kaçak silah operasyonunda Roma sikkesi ele geçirildi

Gümüşhane’de, kaçak silah operasyonunda Roma sikkesi ele geçirildi

Kaçak silah ve mühimmat üretildiği tespit edilen atölyeye yapılan baskın neticesinde, çok sayıda silah ve Roma dönemine ait 4 sikke ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli, gözaltına alındı.