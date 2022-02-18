Euro
15.50
0.25%
Dolar
13.63
0.37%
Altın
827.23
-0.24%
Borsa
2020
0.49%
Bitcoin
558.662
-5.25%
BTXN Coin
37.92
2.76%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Gümüşhane'de kaçak silah şüphelileri serbest bırakıldı

    Kaçak silah ticareti ve imaliyle ilgili Gümüşhane merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şahıs serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gümüşhane'de kaçak silah şüphelileri serbest bırakıldı

    Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticareti şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

    Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Gümüşhane merkezli 8 ilde kaçak silah ticareti ve imaliyle ilgili operasyon düzenlendi.

    ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

    Toplam 41 şahsa ait adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şahıstan 3'ü serbest bırakılırken, Torul Adliyesine sevk edilen 9 zanlıdan, 3'ü çıkarıldığı mahkemece, 1'i savcılık tarafından, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gümüşhane de kaçak silah şüphelileri serbest bırakıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Erkan Petekkaya: Alkolü bırakmak için beynimi yaktırdım
    Magazin

    Erkan Petekkaya: Alkolü bırakmak için beynimi yaktırdım

    Yabancılar 70 ilden konut satın aldı
    Ekonomi

    Yabancılar 70 ilden konut satın aldı

    Görüş Bildir