Gümüşhane'de kaçak silah şüphelileri serbest bırakıldı

Kaçak silah ticareti ve imaliyle ilgili Gümüşhane merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şahıs serbest bırakıldı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticareti şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Gümüşhane merkezli 8 ilde kaçak silah ticareti ve imaliyle ilgili operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Toplam 41 şahsa ait adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şahıstan 3'ü serbest bırakılırken, Torul Adliyesine sevk edilen 9 zanlıdan, 3'ü çıkarıldığı mahkemece, 1'i savcılık tarafından, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



