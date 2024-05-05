Gümüşhane'de kahvehanede çıkan tartışmada bıçaklanıp hayatını kaybetti Kelkit ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavgada göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 3 çocuk babası Alparslan Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi üzerindeki kahvehanede kimliği belirlenemeyen kişiyle kavga eden A.P.D., bir süre sonra eline aldığı bıçakla tekrar kahvehaneye girmek istedi.

Kapının kilitli olması üzerine camını kırarak kilidi açmak isteyen A.P.D.’ye engel olmak isteyen 47 yaşındaki Alpaslan Yıldırım karmaşada A.P.D.’nin elinden göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kurtarılamadı

Kalbine yakın noktadan aldığı 2 bıçak darbesi nedeniyle birkaç kez kalbi duran Yıldırım, sevk edildiği Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından bölgeden kaçan A.P.D. ise Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli tahkikatın başlatıldığı olayda hayatını kaybeden 3 çocuk babası Alparslan Yıldırım, 6 Mayıs günü Kelkit Küçük Camii'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)