Gümüşhane'de yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı Ayşe Çiftçi, çarpmanın etkisiyle savrularak yaşamını yitirdi.

Trafikte yaya geçidine önem vermemenin ölümcül sonuçlara, kararan yaşamlara neden olduğu bir kez daha görüldü.

Gümüşhane-Trabzon karayolu İkisu köyü mevkiindeki bir pestil işletmesinde çalışan Ayşe Çiftçi (53) bölünmüş karayolunda yaya geçidinden yolun diğer kısmına geçti.

YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Yolun diğer kısmındaki işini hallettikten sonra iş yerine dönmek için tekrar yaya geçidinden geçmek isteyen Çiftçi’ye Torul istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen O.Ş yönetimindeki 29 AAL 516 plakalı otomobil çarptı.

Gümüşhane'de karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpmasıyla can verdi - Video

2 ÇOCUK ANNESİ, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Çiftçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayı haber alan yakınları hastaneye akın etti. Çiftçi’nin ölüm haberinin duyulmasının ardından akrabaları sinir krizi geçirdi.