Dolar
6.9782
0.0128%
Euro
8.2478
0.5204%
Altın
1983.11
0.3562%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
444.778
0.3055%
Bitcoin
77555.06
-1.7363%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Gümüşhane'de kaza: 1 ölü 4 yaralı

    Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 01:42
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 01:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gümüşhane'de kaza: 1 ölü 4 yaralı

    Gümüşhane’den Trabzon istikametine giden İlyas Sağlam (75) yönetimindeki  otomobil Zigana Dağı Köstere köyü mevkiinde virajı alamayarak karşı yönden gelen Recep Ali Ç. (37) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada otomobil sürücüsü Sağlam olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Mustafa E. (71) ile Rize’den geldiği öğrenilen diğer aracın sürücüsü ile eşi Sevilay (32) ve oğlu Taha Ç. (10) yaralandı.

    Gümüşhane'de kaza: 1 ölü 4 yaralı #1

    YARALILAR DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

    Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine  götürüldü.

    Hastnaye getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.

    Yaralı Mustafa E.’nin durumunun ciddi, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazada hayatını kaybeden Sağlam’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolunda tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı araçların çekici marifetiyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

    Gümüşhane'de kaza: 1 ölü 4 yaralı VİDEO


    Gümüşhane'de kaza: 1 ölü 4 yaralı #2

    Gümüşhane'de kaza: 1 ölü 4 yaralı #3

    Görüş Bildir