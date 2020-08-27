Gümüşhane’de kaza yapan uzman onbaşı hayatını kaybetti

Direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, tarlaya devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gümüşhane Şiran Yeşilbük Jandarma Karakolu'nda görevli, 25 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin kullandığı 35 ABY 455 plakalı otomobil, Dumanoğlu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan İnce, ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce kurtarılamadı.