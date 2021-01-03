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- Gümüşhane'de kısıtlamada sokak ortasında kavgaya ceza
Gümüşhane'de kısıtlamada sokak ortasında kavgaya ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sokakta kavga eden 11 kişiye, toplam 34 bin 980 lira ceza kesildi.
- DHA
- 03.01.2021 - 11:16
- Güncelleme : 03.01.2021 - 11:19
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Gürgenli köyünde, dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen aileler arasında tartışma çıktı.
Sokak ortasında kavgaya dönüşen olayda taraflar, birbirlerine saldırdı.
11 KİŞİYE 34 BİN TL KISITLAMA CEZASI
Şikayet üzerine köye, jandarma ekipleri geldi. Ekipler, kavga eden iki aileden 11 kişiye izin belgesi olmadan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 980 lira ceza uyguladı.