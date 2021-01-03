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Gümüşhane'de kısıtlamada sokak ortasında kavgaya ceza

Gümüşhane'de kısıtlamada sokak ortasında kavgaya ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sokakta kavga eden 11 kişiye, toplam 34 bin 980 lira ceza kesildi.