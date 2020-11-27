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    Gümüşhane'de koronavirüs, baba ile oğlunu birer gün arayla ayırdı

    Beyçam köyünde esnaflık yapan Murat Ağaç, Covid-19 tedavisi görürken vefat eden babasından bir gün sonra aynı hastalık nedeniyle vefat ederek sevenlerini yasa boğdu.
    • İHA
    • 27.11.2020 - 06:29
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    Gümüşhane'de koronavirüs, baba ile oğlunu birer gün arayla ayırdı

    Gümüşhane’de merkeze bağlı Beyçam köyünden olan Yusuf Ağaç, önceki gün  koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde kurtarılamayarak vefat etti ve dün toprağa verildi.

    Kent merkezinde oto kurtarma sektöründe esnaflık yapan 51 yaşındaki oğlu Murat Ağaç ise bugün sabah fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

    Koronavirüs nedeniyle karantinada olan Ağaç, hastanede yapılan muayenesinde ciğerlerinde sorun olduğu anlaşılınca Koronavirüs  tedavisi için pandemi hastanesi olarak kullanılan yeni Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Gümüşhane de koronavirüs, baba ile oğlunu birer gün arayla ayırdı #1

    OĞLU DA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Burada işlemleri yapılan Ağaç, bir süre sonra kalp krizi geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

    Bir çocuk babası Ağaç yarın saat 11.00’de Emirler Mezarlığında 2 gün önce defnedilen babasının yanında toprağa verilecek.

    Gümüşhane de koronavirüs, baba ile oğlunu birer gün arayla ayırdı #2

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