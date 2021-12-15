Gümüşhane'de küçük çocuk, geri manevra yapan otomobilin altında kaldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, sürücü E.İ.'nin geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan 7 yaşındaki Yusuf Çınar Kılıç, hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda, çocuğunu bırakmak için 29 AV 669 plakalı otomobili ile Cumhuriyet İlköğretim Okuluna giden E.İ.'nin, iddiaya göre geri manevra yaptığı sırada Yusuf Çınar Kılıç, aracın altında kaldı.

TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin uyarısı üzerine E.İ. aracı durdururken, küçük Yusuf Çınar, otomobilin altından çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yusuf Çınar Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Sürücü E.İ. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.