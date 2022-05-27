Gümüşhane'de ormanda bulunan insan kemikleri incelemeye alındı

Ormanlık alana gelen köylülerin gördüğü insan kemikleri ve kafatası, olay yeri inceleme ekiplerince götürülen kriminal laboratuvarda inceleniyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan bir ormanda, hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası gördü.

Olay üzerine köylüler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Laboratuvarda incelenecek

DHA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.





















