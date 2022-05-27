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    Gümüşhane'de ormanda bulunan insan kemikleri incelemeye alındı

    Ormanlık alana gelen köylülerin gördüğü insan kemikleri ve kafatası, olay yeri inceleme ekiplerince götürülen kriminal laboratuvarda inceleniyor.
    • 27.05.2022 - 11:49
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    Gümüşhane'de ormanda bulunan insan kemikleri incelemeye alındı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan bir ormanda, hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası gördü.

    Olay üzerine köylüler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Laboratuvarda incelenecek

    DHA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

    Gümüşhane de ormanda bulunan insan kemikleri incelemeye alındı #1

    Gümüşhane de ormanda bulunan insan kemikleri incelemeye alındı #2

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    Gümüşhane de ormanda bulunan insan kemikleri incelemeye alındı #4

    Gümüşhane de ormanda bulunan insan kemikleri incelemeye alındı #5

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