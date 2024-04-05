Gümüşhane'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü 1 yaralı Kelkit ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Özmen Aydoğmuş hayatını kaybederken, eşi Seyhan Aydoğmuş ise yaralandı.

DHA

Öğleden sonra Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Ağıl mevkiinde, Gümüşhane'den Erzincan istikametine seyreden Özmen Aydoğmuş idaresindeki 24 ABA 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı.

Sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı

Ters dönen otomobildeki sürücü Özmen Aydoğmuş ve eşi Seyhan Aydoğmuş yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin otomobilden çıkardığı sürücü Özmen Aydoğmuş'un öldüğü belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Seyhan Aydoğmuş ise ilk müdahale sonrası ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)