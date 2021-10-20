Gümüşhane'de polis, kargocu kılığına girip uyuşturucu şüphelilerini yakaladı

Kargo görevlisi gibi davranan polisin yürüttüğü çalışmanın ardından boks eldiveni içine saklanan uyuşturucuları almaya gelen şahıslar gözaltına alındı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Gümüşhane'ye kargo ile uyuşturucu madde gönderileceği bilgisine ulaştı.

Kargo firmasında narkotik köpekleri ile yapılan aramada, içinde uyuşturucu madde olan pakete ulaşıldı.

Polis, kargo görevlisi gibi davranarak paketi belirtilen adrese yakın bir noktaya götürerek alıcıyı telefonla aradı.

BOKS ELDİVENİNE GİZLENDİ

Paketi almaya gelen M.A.K ve E.T. yakalandı. Pakette boks eldiveni içerisinde gizlenmiş 21,77 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Kargoyu İstanbul'dan gönderdiği belirlenen M.O. da gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









