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    Gümüşhane'de polis, kargocu kılığına girip uyuşturucu şüphelilerini yakaladı

    Kargo görevlisi gibi davranan polisin yürüttüğü çalışmanın ardından boks eldiveni içine saklanan uyuşturucuları almaya gelen şahıslar gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 13:03
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    Gümüşhane'de polis, kargocu kılığına girip uyuşturucu şüphelilerini yakaladı

    Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Gümüşhane'ye kargo ile uyuşturucu madde gönderileceği bilgisine ulaştı.

    Kargo firmasında narkotik köpekleri ile yapılan aramada, içinde uyuşturucu madde olan pakete ulaşıldı.

    Polis, kargo görevlisi gibi davranarak paketi belirtilen adrese yakın bir noktaya götürerek alıcıyı telefonla aradı.

    BOKS ELDİVENİNE GİZLENDİ

    Paketi almaya gelen M.A.K ve E.T. yakalandı. Pakette boks eldiveni içerisinde gizlenmiş 21,77 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

    Kargoyu İstanbul'dan gönderdiği belirlenen M.O. da gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gümüşhane de polis, kargocu kılığına girip uyuşturucu şüphelilerini yakaladı #1

    Gümüşhane de polis, kargocu kılığına girip uyuşturucu şüphelilerini yakaladı #2

    Gümüşhane de polis, kargocu kılığına girip uyuşturucu şüphelilerini yakaladı #3

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