Gümüşhane'de polisten kaçan yolcu vuruldu

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 kişi kaçmaya çalışınca takibe başlayan polis ateş açtı. Sürücünün arkasında bulunan Serkan G. boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Kelkit-Erzincan karayolunda kullandığı plakasız motosikletle seyreden 24 yaşındaki Murat G., polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Polis ekipleri, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin peşine düştü. Tüm uyarılara karşın şüpheliler durmayınca, polis ateş açtı.

Sürücünün arkasında bulunan Serkan G., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Serkan G., polisin çağırdığı ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından motosiklet sürücüsü Murat G. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.