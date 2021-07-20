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    Gümüşhane'de polisten kaçan yolcu vuruldu

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 kişi kaçmaya çalışınca takibe başlayan polis ateş açtı. Sürücünün arkasında bulunan Serkan G. boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 15:13
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    Gümüşhane'de polisten kaçan yolcu vuruldu

    Dün akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Kelkit-Erzincan karayolunda kullandığı plakasız motosikletle seyreden 24 yaşındaki Murat G., polisin 'dur' ihtarına uymadı.

    Polis ekipleri, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin peşine düştü. Tüm uyarılara karşın şüpheliler durmayınca, polis ateş açtı.

    Sürücünün arkasında bulunan Serkan G., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.

    HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Serkan G., polisin çağırdığı ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayın ardından motosiklet sürücüsü Murat G. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    Gümüşhane de polisten kaçan yolcu vuruldu #1

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