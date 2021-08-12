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Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi

Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi

Kentte etkili olan sağanak yağış, caddeleri ve sokakları göle çevirdi. Yolda kalan vatandaşlar ve araçlar zor anlar yaşadı. Valilik, sel ve dolu uyarısında bulundu.