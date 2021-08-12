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    Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi

    Kentte etkili olan sağanak yağış, caddeleri ve sokakları göle çevirdi. Yolda kalan vatandaşlar ve araçlar zor anlar yaşadı. Valilik, sel ve dolu uyarısında bulundu.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 18:03
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    Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi

    Gümüşhane’nin kent merkezinde yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağış, caddeleri ve yolları göle çevirdi.

    Yolda kalan araçlar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Gümüşhane Valiliği, önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

    SEL, HEYELAN VE DOLU UYARISI YAPILDI

    Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "İlimizde bugün ve önümüzdeki birkaç günde beklenen yağışlarda meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

    Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi VİDEO

    Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi #1

    Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi #2

    Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi #3

    Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi #4

    Gümüşhane’de sağanak yağış, yolları 10 dakikada göle çevirdi #5

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