Gümüşhane'de şiddetli yağış nedeniyle caddeler göl oldu

Gümüşhane'de şiddetli yağış nedeniyle caddeler göl oldu

Kent merkezinde aniden bastıran yağışlar nedeniyle caddeler adeta dereye dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yurdun birçok yerinde etkisini gösteren yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Gümüşhane'de aniden etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle caddeler adeta göle dönerken, Gümüşhane-Erzurum transit karayolunda da ulaşım bir süre durdu.

Caddeler göle döndü

Merkezdeki caddelerde de manzara aynı olurken, dükkanlarını su basan esnaflar uzun uğraşlar vererek suları boşalttı.

Yollara çamur aktı

İHA'nın haberine göre; derin bir vadide yer alan kent merkezinin yüksek mahallelerinden aşağıya doğru dereye dönen yollardan taş ve çamur aktı.