Gümüşhane'de sokak ortasında karısını bıçaklayan şahıs yakalandı

- Gümüşhane'de O.K., boşanma aşamasındaki eşi N.K.'yi sokakta bıçakla yaraladı.
- N.K. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
- O.K. polis tarafından yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gümüşhane merkez Atatürk Caddesi'nde O.K., boşanma aşamasındaki eşi N.K.'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından N.K., Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Saldırının ardından kaçan zanlı O.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.