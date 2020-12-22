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Gümüşhane'de taş ocağındaki patlatmada 1 işçi öldü

Gümüşhane'de taş ocağındaki patlatmada 1 işçi öldü

Taş ocağında yapılan patlatma işlemi sırasında seken taşlar, 2 işçinin vücuduna isabet etti. İşçilerden ağır yaralanan işçi Osman Zeki Çam (40) hayatını kaybetti, Eyüp Şaş ise yaralandı.