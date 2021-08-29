Gümüşhane'de trafik kazası: 4 yaralı

Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Gümüşhane Şiran-Çamoluk yolunda, 40 yaşında olduğu belirlenen Ali Aktaş yönetimindeki 41 AFY 578 plakalı otomobil, Sarıca köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetin kaybeden otomobil takla atarak, yoldan çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayan sürücü Aktaş ağır yaralanırken, eşi 38 yaşındaki Saniye, çocukları 10 yaşındaki Ömer Aziz, 7 yalındaki Onur Elyasa ve 2 yaşındaki Fatmanur hafif şekilde yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları, Şiran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

YARALI BABA KURTARILAMADI

Yaralılardan sürücü Aktaş’ın duran kalbi burada çalıştırıldıktan sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Aktaş hayatını kaybetti.