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    Gümüşhane'de trafik kazası: 4 yaralı

    Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 17:55
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    Gümüşhane'de trafik kazası: 4 yaralı

    Gümüşhane Şiran-Çamoluk yolunda, 40 yaşında olduğu belirlenen Ali Aktaş yönetimindeki 41 AFY 578 plakalı otomobil, Sarıca köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Direksiyon hakimiyetin kaybeden otomobil takla atarak, yoldan çıktı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayan sürücü Aktaş ağır yaralanırken, eşi 38 yaşındaki Saniye, çocukları 10 yaşındaki Ömer Aziz, 7 yalındaki Onur Elyasa ve 2 yaşındaki Fatmanur hafif şekilde yaralandı.

    Görgü tanıklarının ihbarı üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları, Şiran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

    Gümüşhane de trafik kazası: 4 yaralı #1

    YARALI BABA KURTARILAMADI

    Yaralılardan sürücü Aktaş’ın duran kalbi burada çalıştırıldıktan sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Aktaş hayatını kaybetti.

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    Gümüşhane de trafik kazası: 4 yaralı #3

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