Petrol
99.67
0.21%
Euro
18.1499
0.33%
Dolar
17.877
0.11%
Altın
987.85
0.19%
Borsa
2552
0.58%
Bitcoin
385.911
1.26%
BTXN Coin
9.47
-5.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Gümüşhane'de trafik kazası: 8 yaralı

    Gümüşhane'de yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.
    • 27.07.2022 - 03:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gümüşhane'de trafik kazası: 8 yaralı

    Gümüşhane’nin Arzular-Kabaköy Beldesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Uzun idaresindeki K GH 29 yabancı plaka ticari araç ile İbrahim Üretkin kontrolündeki 04 AV 660 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebeple kavşak içerisinde çarpıştı.

    Ekipler olay yerine sevk edildi

    Araçlar çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Gümüşhane de trafik kazası: 8 yaralı #1

    Toplamda 8 yaralı var

    Kazada 04 AV 660 plakalı araç içerisinde bulunan 3 aylık Ahmet Enes Ürtekin ve 5 yaşındaki Üveys Ürtekin ile birlikte Ümran Ürtekin, Muhammet Ürtekin olmak üzere 4 kişi yaralandı.

    K GH 29 plakalı araçta da Hakkı Uzun, Gülsüm Uzun, Emine Eve ve Elif Ece olmak üzere 4 kişi yaralanırken meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı.

    Gümüşhane de trafik kazası: 8 yaralı #2

    Hayati tehlikeleri yok

    İHA'nın haberine göre, yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Gümüşhane de trafik kazası: 8 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    KYK borcu için yeni düzenleme yapılacak
    Gündem

    KYK borcu için yeni düzenleme yapılacak

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir