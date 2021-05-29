Gümüşhane'de yerde yatan yılanı ezmek istemeyen iki kişi, uzun uğraşlar verdi.

Gümüşhane'de merkeze bağlı Akgedik Köyü Gümüşlük Mahallesi'nde, araçlarıyla seyir halinde olan Serdar Gün Şişman ve Saffet Kurtarmış, yolda yatan bir yılan gördü.

"ÇIK ORADAN"

Yolun ortasında yatan yılanı görünce ezmemek için aracını durduran Şişman, hareketsiz gördüğü yılana aracının camını açarak “Pıst, çık oradan” diye seslendi.

Gümüşhane'de yolda yatan yılanı ezmemek için uğraştı: Çık oradan VİDEO

"YILANLA KONUŞUYORUZ AMA.."

Yılandan tepki gelmeyince “Yılanla konuşuyoruz yine anlamıyor” diyen Şişman, yılanın yaşayıp yaşamadığını anlamak için aracından inerek, eline aldığı çubukla aracın sol ön tekerleğinin yanındaki yılanın, canlı olup olmadığını kontrol etti.

Bu kez tepki veren yılanın canlı olduğunu anlayan Şişman’ın,“Sanki kime diyorum ben, eceline susamış” diyerek çalıyı değdirmesiyle, yılan birden irkilerek, hızla yoldan uzaklaştı.

"ANNENİZİN YANINA GİDİN"

O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak, sosyal medya hesaplarından paylaşan Şişman’ın bu paylaşımı büyük beğeni gördü.

Gümüşhane’de geçtiğimiz haftalarda, yine merkeze bağlı Dörtkonak köyünde yavru ayılarla karşılaşan vatandaşların yavru ayılara, “Annenizin yanına gidin” diye seslenmeleri de kayıt altına alınmış ve bu sohbet hem sosyal medyada hem de ulusal medya da yoğun ilgi görmüştü.



