Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ü kurtarma planı başarısız oldu: Çamura döndü

Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl'ü kurtarmak için, 4 maddelik eylem planı hazırlandı. Göle 1 ay boyunca su verildi ancak göl berraklığına kavuşamadı. 12 bin yıllık göl çamura döndü.

Gümüşhane’nin Taşköprü yaylasında bulunan Dipsiz Göl, yasal izinle defineciler tarafından kazıldı.

2 kişi tarafından iş makineleri ile kazılan gölde define bulunamadı, çalışmalar 4 gün sonra sonlandırıldı.

Ekiplerin bölgeden ayrılmasının ardından göl, taş ve toprak yığınına döndü.

Gölü kurtarmak ve yeniden eski haline döndürmek için ise 4 maddelik bir eylem planı hazırlandı.

EYLEM PLANI SONUCA ULAŞMADI

4 maddelik eylem planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü.

Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verildi.

Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma gerçekleştirildi.

Göle yakındaki doğal kaynaktan su verildi. 1 ay boyunca su verilen göl doldu, su tutmaya başladı ancak berraklığına kavuşamadı.

Çamurlu haliyle göl, eski dokusundan uzak görünüme büründü.

"EKOLOJİK YAPI BOZULDU, DİPSİZ GÖL ÖLDÜ"

Gölün eski haline dönmesinin mümkün olmadığını söyleyen jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Doğal ekolojik yapıyı yapay olarak yapmak mümkün değil çünkü göldeki koşullar kısa zaman içinde değil uzun jeolojik dönemde gelişmiş yapılardı.

Göl suyunun bulanık olduğunu, eski özellikte olmadığını görüyoruz.

Gölü besleyen sular yer altı ve yer üstü drenajı kazı nedeni ile tahrip edildi.

Kazıda gölü besleyen drenaj sistemi yok edildi, doğal ekolojik yapı bozuldu. Dipsiz Göl artık ölmüştür.” dedi.

"BU HATADAN DERS ÇIKARMAK LAZIM"

Yapılanın hata olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bektaş, “Bu hatadan ders çıkarılmalı. Bölgemizde bu göl gibi çok daha güzel ve büyük göllerimiz var.

Bu gölleri korumamız lazım. Özellikle küresel iklim nedeni ile Doğu Karadeniz, Türkiye’nin en güzel yaşanabilir yerleri.

Biz bu doğal güzellikleri turizme katabilirsek bu bölgenin yaşam kalitesi daha da çok artar.” diye konuştu.

"DEFİNE ARAMA BAHANESİ İLE.."

Yaylada yaşayan Hüseyin Fidan ise “Göl, define arama bahanesi ile işgal edildi, doğası bozuldu.

Bakanlık el koyduktan sonra gölde güzel çalışmalar yapıldı. Buranın turizme kazandırılmasını bekliyoruz.” dedi.

"GÖLÜ GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR"

Süleyman Dervişoğlu ise “Gölü görmeye çok insan geliyor.

Ben gölde görsel bir şölen olsun, diye heves ettim, kaz aldım. Kazlarımı sürekli buraya getirip gölde yüzmelerini seyrediyorum.” diye konuştu.