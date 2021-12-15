Gümüşhane'deki küçük çocuk aracın altında kalarak can verdi

Cumhuriyet İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi, öğle yemeğinin ardından okula dönerken otomobilin altında kaldı. Panikleyen sürücü, fren yerine gaza basarak küçük çocuğun ölümüne neden oldu.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda 1. sınıfı okuyan 6 yaşındaki Yusuf Osman Kılıç, öğle yemeğini yedikten sonra okuluna geri döndü.

Bu esnada E.İ. idaresindeki 29 AV 669 plakalı otomobil, Küçük Yusuf'a çarptı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

İddiaya göre, kadın sürücü çarpmanın etkisiyle panik yapıp, fren yerine gaza basınca yere düşen çocuğun üzerinden geçerek ağır yaralanmasına neden oldu.

KÜÇÜK YUSUF KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan küçük Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden ve Bayburtlu olduğu öğrenilen minik Yusuf Osman Kılıç’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.