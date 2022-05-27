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    Gümüşhaneliler ormanda insana ait kafatası buldu

    Ot toplarken kafatası ve kemiler bulan köylülerin ihbarıyla başlatılan çalışmada, kemiğin 2015'te kaybolan sara hastasına ait olabileceği düşünülüyor.
    • 27.05.2022 - 14:55
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    Gümüşhaneliler ormanda insana ait kafatası buldu

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesin Uçtaş köyünde yaşayan vatandaşlar, ormanlık araziye ot toplamaya gidince korkunç görüntüyle karşılaştı.

    İşlerine koyulan köylüler bu esnada insan kafatası ve kemikler bulunca durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

    İHA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda çalışmalara başladı.

    '2015 yılında kaybolan şahsa ait olabilir' iddiası

    Bulunan kafatası ve kemiklerin bölgede daha önce 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan sara hastası Hasan Germiç yada 6 Haziran 2021 tarihinde kaybolan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral’a ait olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

    Gümüşhaneliler ormanda insana ait kafatası buldu #1

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    Gümüşhaneliler ormanda insana ait kafatası buldu #3

    Gümüşhaneliler ormanda insana ait kafatası buldu #4

    Gümüşhaneliler ormanda insana ait kafatası buldu #5


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