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    Güney Amerika'dan gelen gemide 3 milyon 750 bin lira değerinde kokain bulundu

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Güney Amerika'dan gelen kömür yüklü yabancı bayraklı gemiye, İskenderun Körfezi açıklarına düzenlenen operasyonda 5 kilo kokain ele geçirildi.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 12:40
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    Güney Amerika'dan gelen gemide 3 milyon 750 bin lira değerinde kokain bulundu

    Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika'dan İskenderun'a gelecek olan yabancı bayraklı gemiyi riskli olarak değerlendirdi.

    Bunun üzerine gemi, Türkiye karasularına girdiği andan itibaren gemi takip sistemi üzerinden takibe alındı.

    Geminin İskenderun Körfezi açıklarında demir atması üzerine de ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Açıktaki gemiye çıkan gümrük ekibi; yaşam mahalli, makine dairesi, güverte ve ambarlarda arama yaptı.

    Güney Amerika dan gelen gemide 3 milyon 750 bin lira değerinde kokain bulundu #1

     

    5 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

    Arama sırasında 2 numaralı ambar kapağında, mıknatıslı düzenek ile sabitlenmiş paketler bulundu.

    Paketlerde bulunan toz maddenin, uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu ortaya çıktı.

    Paketler açıldığında ise 5 kilogram kokain ele geçirildi.

    Kokainin piyasa değerinin 3 milyon 750 bin TL olduğu bildirildi. Başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Güney Amerika dan gelen gemide 3 milyon 750 bin lira değerinde kokain bulundu #2

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