Azalan yağışlar nedeniyle bölgede kuru tarım yapan çiftçiler, istedikleri verimi alamadı. Kuru tarımda yaklaşık yüzde 80 oranında zarar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayında yayınladığı '2020-2021 Su Yılı 8 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların azalma oranının yer yer yüzde 40'ın üzerine çıktığı belirtildi.

Yağışların azlığı bölgedeki kuru tarımı da etkiledi.

Kuru tarımda, yüzde 80'e varan oranlarda zarar meydana geldi.

“KURU ÜRETİM YAPAN ÇİFTÇİLERİMİZ DÖRT GÖZLE YAĞIŞ BEKLİYOR”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, tarlalarda şu an buğday, arpa ve mercimek ekimi yapıldığını ancak yağışların istenilen düzeyde olmadığı için çiftçilerin endişe duyduğunu ifade etti.

Kuru tarım yapan çiftçilerin dört gözle yağmur beklediğini belirten Delil, şu açıklamalarda bulundu:

“Şu anda Çınar Ovası'ndayız, ekim zamanı, çiftçilerimiz buğday, arpa ve mercimek ekimi yapıyor. Tabi şu anda kuraklık devam ediyor. Geçen yıl da özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve özelde de Diyarbakır'da yüzde 80 kurak geçti. Yani ürünlerimizin tamamında yüzde 80 zarar tespiti yapıldı. Bu yıl çiftçilerimiz ekim yapmaya başladı özellikle bu aylarda, tabii biz bakıyoruz yağış yok, çiftçilerimiz bir endişeyle bekliyorlar. Özellikle kuru üretim yapan çiftçilerimiz dört gözle yağış bekliyor. Şu anda meteorolojiye baktığımız zaman önümüzdeki bir iki günde biraz yağış görünüyor, onun dışında yağış görünmüyor. Tabii bu da çiftçilerimizi endişelendiriyor. Doğrusu bizim bu anlamda bir bekleyişimiz var."

Güneydoğu’da, çiftçiler kuraklıktan endişeli VİDEO



“DİCLE, KRALKIZI VE SİLVAN BARAJLARININ BİTMESİ GEREKİYOR”

Çözüm için GAP projesi bir an önce bitmesi gerektiğini ve artık kuru tarımın yapılamaz hale geldiğini aktaran Delil, “Bu duruma kalıcı çözüm için devam eden GAP projesi bir an önce bitmeli, özellikle Dicle, Kralkızı ve Silvan barajlarının bitmesi gerekiyor. Çünkü, artık kuru tarım yapılamaz hale geldi. Özellikle son zamanlarda küresel iklimden dolayı yağış alamıyoruz bölgede. Eğer bu sene de kuraklıkla karşı karşıya kalırsak, çiftçimiz çok sıkıntı çekecek ve ciddi anlamda sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Geçen yıl zaten hiçbir verim alamadı çiftçimiz, kuraklık yaşadı, onun için biz de endişeliyiz.” dedi.