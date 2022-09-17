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    Güngören'de 10 gündür kayıp kişi, evinde ölü bulundu

    İstanbul Güngören'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan Mustafa Yılmaz’ın cansız bedeni, kız kardeşi tarafından halıya sarılmış şekilde bulundu.
    • 17.09.2022 - 08:03
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    Güngören'de 10 gündür kayıp kişi, evinde ölü bulundu

    Güngören Merkez Mahallesi Bahar sokakta psikolojik tedavi gören ve evinin odasını yabancı uyruklu 2 kişiye kiralayan Mustafa Yılmaz’dan 10 gün boyunca haber alınamadı. Bunun üzerine Yılmaz’ın kız kardeşi ilaçlarını götürmek üzere evine gitti.

    Ağabeyinin cansız bedenini halıya sarılmış buldu

    Eve girer girmez ağır bir koku fark eden kız kardeş, Yılmaz’ın cansız bedenini halıya sarılmış bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yılmaz’ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Yılmaz’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Güngören de 10 gündür kayıp kişi, evinde ölü bulundu #1

    "Bıçaklayıp halıya sarmışlar"

    DHA'nın haberine göre; Mustafa Yılmaz’ın amcası Kamber Yılmaz, “Ailesinden ayrı yaşıyordu. Yanına kiracı almış, yabancı ev ortaklığı almış. Başına bu olay gelmiş. Sinir hastanesinde tedavi görüyordu. Kız kardeşi ilacını almak için hastaneye gitmiş doktor diyor ki gelip ilacını almadı. İlacı alıp geliyor içeri bir giriyor ki içerisi leş gibi kokuyor. Bıçaklamışlar sarmışlar halıya bazanın altına koymuşlar. Sürekli kız kardeşi gelip onu kontrol ediyordu, o da 10 gündür görüşmüyormuş zaten telefonu kapalıymış.  Sırtından bıçaklamışlar zaten odanın içi hep kandı” ifadelerini kullandı.

    Güngören de 10 gündür kayıp kişi, evinde ölü bulundu #2

    Güngören de 10 gündür kayıp kişi, evinde ölü bulundu #3


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