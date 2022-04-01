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    Güngören'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

    2 grup arasında alacak-verecek yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 13:24
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    Güngören'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

    İstanbul Güngören'in Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

    Daha önce ortak olan iki kişi, alacak-verecek meselesi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Kısa sürede büyüyerek tabure, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.

    3 KİŞİ BIÇAKLANDI

    Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga sonucunda 3 kişi bıçaklandı.

    ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    Güngören de 2 grup arasında bıçaklı kavga #1

    Güngören de 2 grup arasında bıçaklı kavga #2

    Güngören de 2 grup arasında bıçaklı kavga #3


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