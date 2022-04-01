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- Güngören'de 2 grup arasında bıçaklı kavga
Güngören'de 2 grup arasında bıçaklı kavga
2 grup arasında alacak-verecek yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 01.04.2022 - 12:54
- Güncelleme : 01.04.2022 - 13:24
İstanbul Güngören'in Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.
Daha önce ortak olan iki kişi, alacak-verecek meselesi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kısa sürede büyüyerek tabure, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.
3 KİŞİ BIÇAKLANDI
Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga sonucunda 3 kişi bıçaklandı.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.