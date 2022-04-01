Güngören'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

2 grup arasında alacak-verecek yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Güngören'in Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

Daha önce ortak olan iki kişi, alacak-verecek meselesi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyerek tabure, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.

3 KİŞİ BIÇAKLANDI

Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga sonucunda 3 kişi bıçaklandı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.









