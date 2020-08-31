- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Güngören'de 3,5 dakika içerisinde 10 kilo altın çaldılar
Güngören'de 3,5 dakika içerisinde 10 kilo altın çaldılar
Sabaha karşı bir kuyumcuya girerek 3,5 dakika içerisinde 10 kilo altın çalan zanlılar, güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 31.08.2020 - 13:38
Geçtiğimiz hafta sonu sabaha karşı İstanbul’un Güngören ilçesindeki bir kuyumcunun önüne 4 şüpheli araçla geldi.
Şüphelilerden biri araçta beklerken, diğer 3'ü dükkanın kepengini kırarak içeri girdi.
ALARM ÇALMASINA RAĞMEN SOYGUNU BIRAKMADILAR
Alarma çalmasına rağmen 3,5 dakika içerisinde kuyumcu tezgahında bulunan yaklaşık 10 kilo altın ve pırlanta çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.
Yaşanan hırsızlık, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da 3,5 dakikada 10 kilo altın çalan hırsızlar kamerada İZLE