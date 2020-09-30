Girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak 600 bin TL'lik vurgun yapan ve çok sayıda suç kaydı bulunan iki hırsız, tutuklandı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan bir iş yeri, hırsızların hedefi oldu.

Dükkana geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi K.P., polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

600 BİN TL'LİK ZARAR

Şüphelilerin girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak içinde bulunan 50 bin Dolar, 20 bin Euro, 21 bin TL, 2 adet altın künye, 1 adet altın kolye, 1 adet altın kravat iğnesi ile birlikte 1 adet elektronik tableti çaldıkları ve vatandaşı 600 bin TL'lik zarara uğrattığı öğrenildi.

Güngören'de 600 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

HIRSIZLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Ersin Ö.'nün, 23 adet İş yerinden Hırsızlık, 1 adet Evden Hırsızlık, 1 adet Otodan Hırsızlık, 2 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5 adet Kasten Yaralama, 2 adet Mala Zarar Verme, 2 adet Tehdit, 2 adet Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması, 1 adet Taksirle Yaralama, 1 adet Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, 1 adet Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından, Hamdullah B.'nin ise 11 adet İş yerinden Hırsızlık, 4 adet TCK 191, 1 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 adet Mala Zarar Verme, 1 adet Otodan Hırsızlık, 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hamdullah B.'nin ayrıca 1 adet Mala Zarar Verme suçundan aranması bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın diğer şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerinin kapısını açmaya çalıştıkları anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.