Euro
15.61
0.25%
Dolar
13.90
0.37%
Altın
851.98
0.16%
Borsa
1981
1.78%
Bitcoin
600.350
11.77%
BTXN Coin
37.57
0.15%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Güngören'de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi

    Aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin silahlı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışmada şans eseri yaralanan olmazken, gözaltına alınan iki şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 10:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güngören'de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi

    26 Şubat Cumartesi günü Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiden E. E., S.B.'nin iş yerinin önüne geldi.

    E.E., bir anda sokakta gördüğü S.B.'ye silahla ateş etmeye başladı.

    Saldırıya uğrayan S.B. de üzerindeki tabancayı çıkararak karşılık verdi.

    KİMSEYE MERMİ İSABET ETMEDİ

    İkili arasında sokaktaki çatışmada şans eseri kimseye mermi isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

    KURŞUN YAĞDIRMA ANLARI KAMERADA

    İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İkilinin birbirine kurşun yağdırdığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.

    Güngören de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi #1

    Güngören de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi #2

    Güngören de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi #3

    Güngören de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi #4

    Güngören de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi #5


    İlginizi Çekebilir

    'En kötü barış, savaştan daha iyidir'
    Gündem

    'En kötü barış, savaştan daha iyidir'

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı
    3. Sayfa

    Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı

    Görüş Bildir