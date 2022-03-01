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- Güngören'de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi
Güngören'de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi
Aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin silahlı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışmada şans eseri yaralanan olmazken, gözaltına alınan iki şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
- DHA
- 01.03.2022 - 10:37
26 Şubat Cumartesi günü Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiden E. E., S.B.'nin iş yerinin önüne geldi.
E.E., bir anda sokakta gördüğü S.B.'ye silahla ateş etmeye başladı.
Saldırıya uğrayan S.B. de üzerindeki tabancayı çıkararak karşılık verdi.
KİMSEYE MERMİ İSABET ETMEDİ
İkili arasında sokaktaki çatışmada şans eseri kimseye mermi isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
KURŞUN YAĞDIRMA ANLARI KAMERADA
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İkilinin birbirine kurşun yağdırdığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.