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    Güngören'de 'bana AIDS bulaştırdı' diyerek kadını darbetti

    Güngören’de kocasının kendisini aldattığı iddia ettiği kadını bulup saçlarından sürükleyerek darbetti. Kadın bir yandan diğer kadını döverken, diğer yandan “Bu kadın yüzünden AIDS oldum” dedi.
    • 08.07.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 14:05
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    Güngören'de 'bana AIDS bulaştırdı' diyerek kadını darbetti

    İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Haznedar Mahallesi’nde, dün sabah saatlerinde bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını dövmekten beter etti.

    İddiaya göre kadın, takip edip bulduğu diğer kadının bir süre evden çıkmasını bekledi.

    Kadının çıkmasıyla başlayan arbede, ortalığı birbirine kattı.

    "Herkes bu kadını tanısın"

    Aldatıldığını ileri süren kadın, diğer kadını saçlarından sürükledi.

    DHA’nın haberine göre; aldatılan kadın diğer kadını döverken, “Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın.” diye bağırdı.

    Güngören'de 'bana AIDS bulaştırdı' diyerek kadını darbetti VİDEO

    Çevredekiler olayı sonlandırdı

    Kadın yumruklar da atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.

    Güngören de bana AIDS bulaştırdı diyerek kadını darbetti #1

    Güngören de bana AIDS bulaştırdı diyerek kadını darbetti #2

    Güngören de bana AIDS bulaştırdı diyerek kadını darbetti #3


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